ВИДЕО. ТУХЕЛЬ после ничьей с Брайтоном: «Мы устали, нам нужен отдых»

Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Томаса Тухеля после матча 24-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» – «Челси» (1:1).
Источник — Sport.ua
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Вашему вниманию предлагаем запись пресс-конференции Томаса Тухеля после матча 24-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» – «Челси» (1:1).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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