24-й тур
Брайтон
0 : 0
Челси
18.01.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Самая миролюбивая команда Премьер-лиги станет непростым испытанием для подопечных Томаса Тухеля

  • 17.01.2022 15:00
  • 120 просмотров
  • 0 комментариев
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 января, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» на домашнем стадионе «Фалмер» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Брайтон

 

«Чайки» в прошлом сезоне не без проблем смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, финишировав на 16-м месте в турнирной таблице. Казалось бы, о еврокубках «Брайтон» пока может только мечтать, однако после 20 сыгранных матчей этот клуб имеет в активе 28 очков и отстает лишь на четыре балла от седьмой позиции, дающей путевку в Лигу конференций.

Интересно, что «Брайтон» является самой миролюбивой командой Премьер-лиги. Подопечные Грэма Поттера 10 раз сыграли вничью, то есть сразу половина поединков с их участием не выявили победителя. В то же время проиграл «Брайтон» лишь четыре раза, а побед в активе имеет сразу шесть. Так что сейчас эта команда неудобная для любого коллектива.

Челси

 

«Челси» по итогам прошлого сезона занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата.

В этом сезоне борьбу за чемпионство «пенсионеры» уже де-факто проиграли, поскольку отстают от того же «Манчестер Сити» на 13 баллов. Пока «Челси» располагается в турнирной таблице на третьей строчке и борется с «Ливерпулем» за серебро. У «красных» на два очка больше и матч в запасе.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брайтон»: Санчес – Вебстер, Даффи, Берн, Марч, Лаллана, Кукурелла, Альсате, Гросс, Троссард, Мопе.

«Челси»: Кепа – Рюдигер, Силва, Сарр, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Маунт, Баркли, Зиеш, Пулишич.

18 января, вторник

«Брайтон» – «Челси»
Брайтон. Стадион «Фалмер». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности