Во вторник, 18 января, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» на домашнем стадионе «Фалмер» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Брайтон

«Чайки» в прошлом сезоне не без проблем смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, финишировав на 16-м месте в турнирной таблице. Казалось бы, о еврокубках «Брайтон» пока может только мечтать, однако после 20 сыгранных матчей этот клуб имеет в активе 28 очков и отстает лишь на четыре балла от седьмой позиции, дающей путевку в Лигу конференций.

Интересно, что «Брайтон» является самой миролюбивой командой Премьер-лиги. Подопечные Грэма Поттера 10 раз сыграли вничью, то есть сразу половина поединков с их участием не выявили победителя. В то же время проиграл «Брайтон» лишь четыре раза, а побед в активе имеет сразу шесть. Так что сейчас эта команда неудобная для любого коллектива.

Челси

«Челси» по итогам прошлого сезона занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата.

В этом сезоне борьбу за чемпионство «пенсионеры» уже де-факто проиграли, поскольку отстают от того же «Манчестер Сити» на 13 баллов. Пока «Челси» располагается в турнирной таблице на третьей строчке и борется с «Ливерпулем» за серебро. У «красных» на два очка больше и матч в запасе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брайтон»: Санчес – Вебстер, Даффи, Берн, Марч, Лаллана, Кукурелла, Альсате, Гросс, Троссард, Мопе.

«Челси»: Кепа – Рюдигер, Силва, Сарр, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Маунт, Баркли, Зиеш, Пулишич.

18 января, вторник