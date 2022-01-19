Челси снова потерял очки, титул АПЛ идет в руки команды Зинченко

«Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии не сумел обыграть «Брайтон» - 1:1. Синие забили первыми, но хозяева сумели отыграться.

Все это играет в пользу «Манчестер Сити».

Команда Александра Зинченко теперь опережает «Челси» на 12 очков при матче в запасе. Кроме того, команда Томаса Тухеля сделала подарок «Ливерпулю», у которого на 1 пункт больше.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Брайтон - Челси 1:1

Голы: Вебстер, 60 - Зиеш, 28

Брайтон: Санчес, Вельтман, Вебстер, Берн, Лампти (Марш, 75), Гросс (Троссар, 62), Альцате, Кукурелья, Модер, Аллистер, Уэлбек (Мопей, 62)

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо (Ковачич, 80), Канте, Маунт, Зиеш (Вернер, 81), Хадсон-Одои, Лукаку (Хаверц, 80)

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