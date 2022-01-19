24-й тур
Брайтон
1 : 1
Челси
18.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Челси снова потерял очки, титул АПЛ идет в руки команды Зинченко

Так борьбу за титул не навязать

  • 19.01.2022 00:04
  • 423 просмотра
  • 1 комментарий
Челси снова потерял очки, титул АПЛ идет в руки команды Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии не сумел обыграть «Брайтон» - 1:1. Синие забили первыми, но хозяева сумели отыграться.

Все это играет в пользу «Манчестер Сити».

Команда Александра Зинченко теперь опережает «Челси» на 12 очков при матче в запасе.  Кроме того, команда Томаса Тухеля сделала подарок «Ливерпулю», у которого на 1 пункт больше.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Брайтон - Челси 1:1
Голы: Вебстер, 60 - Зиеш, 28

Брайтон: Санчес, Вельтман, Вебстер, Берн, Лампти (Марш, 75), Гросс (Троссар, 62), Альцате, Кукурелья, Модер, Аллистер, Уэлбек (Мопей, 62)

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо (Ковачич, 80), Канте, Маунт, Зиеш (Вернер, 81), Хадсон-Одои, Лукаку (Хаверц, 80)

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    BekXan
    online
    BekXan, 19.01.2022 01:13
    0
    Впереди сколько там 14-15 туров?Что за заголовок ?Кто то после нового года до сих пор бухает?
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