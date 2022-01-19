В матче 24-го тура чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с «Челси» (1:1).
На 28-й минуте Хаким Зиеш вывел гостей вперед, однако после перерыва Адам Уэбстер сравнял счет.
«Челси» набрал 44 очка и входит в топ-3 турнирной таблицы АПЛ.
АПЛ. 24-й тур
Брайтон – Челси – 1:1
Голы: Уэбстер, 60 – Зиеш, 28.
Брайтон: Санчес, Лемпти (Марч, 77), Уэбстер, Берн, Велтман, Кукурелья, Макаллистер, Гросс (Мопей, 62), Модер, Альсате, Уэлбек (Троссар, 62).
Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо (Ковачич, 81), Канте, Маунт, Зиеш (Хаверц, 81), Лукаку (Вернер, 81), Хадсон-Одои.
Предупреждения: Берн, 80 – Алонсо, 59, Рюдигер, 81.
Судья: Френд.
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Уэбстер (Брайтон).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
Источник — Sport.ua
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