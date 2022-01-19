24-й тур
Брайтон
1 : 1
Челси
18.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Брайтон – Челси – 1:1. Синие потеряли очки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 24-го тура Английской Премьер-лиги

  • 19.01.2022 02:20
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Брайтон – Челси – 1:1. Синие потеряли очки. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с «Челси» (1:1).

На 28-й минуте Хаким Зиеш вывел гостей вперед, однако после перерыва Адам Уэбстер сравнял счет.

«Челси» набрал 44 очка и входит в топ-3 турнирной таблицы АПЛ.

АПЛ. 24-й тур

Брайтон – Челси – 1:1

Голы: Уэбстер, 60 – Зиеш, 28.

Брайтон: Санчес, Лемпти (Марч, 77), Уэбстер, Берн, Велтман, Кукурелья, Макаллистер, Гросс (Мопей, 62), Модер, Альсате, Уэлбек (Троссар, 62).

Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо (Ковачич, 81), Канте, Маунт, Зиеш (Хаверц, 81), Лукаку (Вернер, 81), Хадсон-Одои.

Предупреждения: Берн, 80 – Алонсо, 59, Рюдигер, 81.

Судья: Френд.

События матча
61' ГОЛ ! Мяч забил Адам Уэбстер (Брайтон).
28' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).

Источник — Sport.ua

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