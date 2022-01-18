Ювентус
3 : 1
Сампдория
18.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус с разгромом пробился в четвертьфинал Кубка Италии

Туринская команда уверенно прошла в следующий раунд

  • 18.01.2022 23:54
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Ювентус с разгромом пробился в четвертьфинал Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в матче 1/8 финала Кубка Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1 и пробился в следующий раунд.

В четвертьфинале команда сыграет против «Кальяри» или «Сассуоло».

Ранее пары 1/4 финала составили «Аталанта» - «Фиорентина, «Милан» - «Лацио».

Кубок Италии. 1/8 финала

Ювентус - Сампдория 4:1
Голы: Куадрадо, 25, Ругани, 52, Дибала, 67, Мората, 77 (с пен) - Конти, 63

Ювентус: Перин, Ше Шильо, Данило (Кьеллини, 62), Ругани, Сандро, Локателли, Артур (Бентанкур, 75), Рабьо, Куадрадо (Аке, 75), Кулусевски (Дибала, 62, Мората (Кайо, 79)

Сампдория: Фальконе, Березински, Маньяни, Мурру, Ринкон, Ауджелио (Драгусин, 81), Аскидсон, Торсби, Конти (Габбьядини, 64), Торрегросса (Кандрева, 64), Капуто (Кьерво, 86)

События матча
77' ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Ювентус).
67' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
63' ГОЛ ! Мяч забил Андреа Конти (Сампдория).
52' ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Ругани (Ювентус).
26' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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