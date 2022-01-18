Ювентус – Сампдория. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Массимилиано Аллегри не сможет руководить туринцами с тренерской скамьи

  • 18.01.2022 07:37
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Ювентус – Сампдория. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Во вторник, 18 января, в Турине состоится матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором местный «Ювентус» примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ювентус

 

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Пока вернуться на вершину «Ювентусу» не удается. После 22 туров клуб имеет в активе 41 очко и отстает от миланского «Интера», который лидирует в турнирной таблице, на девять баллов. Скорее всего, подопечные Аллегри будут бороться за четвертое место с «Аталантой», а также попытаются выиграть национальный Кубок и Лигу чемпионов.

Сампдория

 

Команда из Генуи, города, который совсем недавно был на слуху у украинских болельщиков, уже потеряла шансы побороться за еврокубковую зону, поэтому теперь у нее задача намного проще – сохранить прописку в Серии А. Сделать это будет не так просто, как могло бы показаться, поскольку гандикап над зоной вылета составляет скромные четыре балла.

В чемпионате «Дория» пребывает на серии из трех поражений кряду. Единственное преимущество гостей заключается в том, что Массимилиано Аллегри не сможет руководить туринцами с тренерской скамьи, поскольку имеет кубковое удаление трехгодичной давности, когда «Ювентус» сенсационно вылетел от «Аталанты». Затем Аллегри ушел в отставку, но дисквалификация осталась.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щенсны – Пеллегрини, Ругани, Де Лигт, Куадрадо, Артур, Бентанкур, Кулушевски, Дибала, Маккенни, Кин.

«Сампдория»: Фальконе – Ауджелло, Феррари, Драгусин, Берешиньски, Аскильдсен, Ринкон, Торсби, Габбьядини, Кандрева, Капуто.

18 января, вторник

«Ювентус» – «Сампдория»
Турин. Стадион «Джузеппе Меацца». 22:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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