Во вторник, 18 января, в Турине состоится матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором местный «Ювентус» примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ювентус

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Пока вернуться на вершину «Ювентусу» не удается. После 22 туров клуб имеет в активе 41 очко и отстает от миланского «Интера», который лидирует в турнирной таблице, на девять баллов. Скорее всего, подопечные Аллегри будут бороться за четвертое место с «Аталантой», а также попытаются выиграть национальный Кубок и Лигу чемпионов.

Сампдория

Команда из Генуи, города, который совсем недавно был на слуху у украинских болельщиков, уже потеряла шансы побороться за еврокубковую зону, поэтому теперь у нее задача намного проще – сохранить прописку в Серии А. Сделать это будет не так просто, как могло бы показаться, поскольку гандикап над зоной вылета составляет скромные четыре балла.

В чемпионате «Дория» пребывает на серии из трех поражений кряду. Единственное преимущество гостей заключается в том, что Массимилиано Аллегри не сможет руководить туринцами с тренерской скамьи, поскольку имеет кубковое удаление трехгодичной давности, когда «Ювентус» сенсационно вылетел от «Аталанты». Затем Аллегри ушел в отставку, но дисквалификация осталась.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щенсны – Пеллегрини, Ругани, Де Лигт, Куадрадо, Артур, Бентанкур, Кулушевски, Дибала, Маккенни, Кин.

«Сампдория»: Фальконе – Ауджелло, Феррари, Драгусин, Берешиньски, Аскильдсен, Ринкон, Торсби, Габбьядини, Кандрева, Капуто.

18 января, вторник