Ювентус
4 : 1
Сампдория
18.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Сампдория – 4:1. Разгром в Кубке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 1/8 финала Кубка Италии

  • 19.01.2022 01:42
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Ювентус – Сампдория – 4:1. Разгром в Кубке. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Сампдорию» (4:1).

У победителей отметились Хуан Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибала и Альваро Мората. Гол престижа забил Андреа Конти.

В 1/4 финала команда из Турина сыграет с победителем поединка «Сассуоло» – «Кальяри».

Кубок Италии. 1/8 финала

Ювентус – Сампдория – 4:1

Голы: Куадрадо, 25, Ругани, 52, Дибала, 67, Мората, 77 (пен) –  Конти, 63.

Ювентус: Перин, Де Шильо, Данилу (Кьеллини, 62), Алекс Сандро, Ругани, Артур (Бентанкур, 74), Рабьо, Локателли, Мората (Кайю Жорже, 79), Куадрадо (Аке, 74), Кулушевски (Дибала, 62).

Сампдория: Фальконе, Ауджелло (Дрэгушин, 81), Конти (Кандрева, 64), Берешиньски, Маньяни, Мурру, Торсби (Виейра, 65), Аскильдсен, Ринкон, Торрегросса (Габбьядини, 65), Капуто (Чьерво, 85).

Предупреждения: Алекс Сандро, 79 – Ринкон, 85, Виейра, 88.

Судья: Фурно.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Куадрадо, 25 мин.

ГОЛ! 2:0. Ругани, 52 мин.

ГОЛ! 2:1. Конти, 63 мин.

ГОЛ! 3:1. Дибала, 67 мин.

ГОЛ! 4:1. Мората, 77 мин (пен).

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
77' ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Ювентус).
67' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
63' ГОЛ ! Мяч забил Андреа Конти (Сампдория).
52' ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Ругани (Ювентус).
25' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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