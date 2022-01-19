В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Сампдорию» (4:1).
У победителей отметились Хуан Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибала и Альваро Мората. Гол престижа забил Андреа Конти.
В 1/4 финала команда из Турина сыграет с победителем поединка «Сассуоло» – «Кальяри».
Кубок Италии. 1/8 финала
Ювентус – Сампдория – 4:1
Голы: Куадрадо, 25, Ругани, 52, Дибала, 67, Мората, 77 (пен) – Конти, 63.
Ювентус: Перин, Де Шильо, Данилу (Кьеллини, 62), Алекс Сандро, Ругани, Артур (Бентанкур, 74), Рабьо, Локателли, Мората (Кайю Жорже, 79), Куадрадо (Аке, 74), Кулушевски (Дибала, 62).
Сампдория: Фальконе, Ауджелло (Дрэгушин, 81), Конти (Кандрева, 64), Берешиньски, Маньяни, Мурру, Торсби (Виейра, 65), Аскильдсен, Ринкон, Торрегросса (Габбьядини, 65), Капуто (Чьерво, 85).
Предупреждения: Алекс Сандро, 79 – Ринкон, 85, Виейра, 88.
Судья: Фурно.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Куадрадо, 25 мин.
ГОЛ! 2:0. Ругани, 52 мин.
ГОЛ! 2:1. Конти, 63 мин.
ГОЛ! 3:1. Дибала, 67 мин.
ГОЛ! 4:1. Мората, 77 мин (пен).
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Ювентус).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Конти (Сампдория).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Ругани (Ювентус).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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