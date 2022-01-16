Леся Цуренко – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии в основной сетке.



В стартовом поединке украинка, которая преодолела сито квалификации, встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти. Матч состоится первым запуском вечерней сессии на центральной арене турнира. Время начала поединка – 10:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла один матч.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Варвары Грачевой (№78 WTA) или Лучии Бронцетти (№142 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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