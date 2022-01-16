Сержиу Оливейра реализовал пенальти. Рома минимально обыграла Кальяри

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Рома» минимально победила «Кальяри» (1:0).
Автором победного гола стал хавбек Сержиу Оливейра. Новичок команды реализовал пенальти в первом тайме.
«Рома» прервала серию из трех матчей без побед. Команда Жозе Моуринью имеет 35 очков и занимает 6-е место.
Серия А. 22-й тур
Рома – Кальяри – 1:0
Голы: Сержиу Оливейра, 33 (пен)
Рома: Руй Патрисиу, Винья, Манчини, Кумбулла, Пеллегрини, Мэйтланд-Найлс (Керамитсис, 90), Сержиу Оливейра, Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло (Карсдорп, 86), Афена-Гьян (Шомуродов, 75).
Кальяри: Краньо, Гольданига, Альтаре (Гальяно, 88), Дзаппа, Далберт (Ликояннис, 80), Карбони, Марин, Дейола, Перейро (Нандес, 69), Жоау Педру, Паволетти.
Предупреждения: Сержиу Оливейра, 23, Манчини, 39, Афена-Гьян, 58 – Паволетти, 25, Карбони, 27, Далберт, 32, Альтаре, 70.
Венеция – Эмполи – 1:1
Голы: Окереке, 73 – Журковски, 26.
Сассуоло – Верона – 2:4
Голы: Капрари, 37 (0:1). Барак, 44 (0:2). Скамакка, 54 (1:2). Барак, 57, пенальти (1:3). Дефрель, 67 (2:3). Барак, 90+4 (2:4).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Венеция).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Шимон Журовский (Эмполи).
Источник — Sport.ua
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