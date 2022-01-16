22-й тур
Венеция
1 : 1
Эмполи
16.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сержиу Оливейра реализовал пенальти. Рома минимально обыграла Кальяри

Команда Жозе Моуринью занимает 6-е место в турнирной таблице

  • 16.01.2022 21:20
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Сержиу Оливейра реализовал пенальти. Рома минимально обыграла Кальяри
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Рома» минимально победила «Кальяри» (1:0).

Автором победного гола стал хавбек Сержиу Оливейра. Новичок команды реализовал пенальти в первом тайме.

«Рома» прервала серию из трех матчей без побед. Команда Жозе Моуринью имеет 35 очков и занимает 6-е место.

Серия А. 22-й тур

Рома – Кальяри – 1:0

Голы: Сержиу Оливейра, 33 (пен)

Рома: Руй Патрисиу, Винья, Манчини, Кумбулла, Пеллегрини, Мэйтланд-Найлс (Керамитсис, 90), Сержиу Оливейра, Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло (Карсдорп, 86), Афена-Гьян (Шомуродов, 75).

Кальяри: Краньо, Гольданига, Альтаре (Гальяно, 88), Дзаппа, Далберт (Ликояннис, 80), Карбони, Марин, Дейола, Перейро (Нандес, 69), Жоау Педру, Паволетти.

Предупреждения: Сержиу Оливейра, 23, Манчини, 39, Афена-Гьян, 58 – Паволетти, 25, Карбони, 27, Далберт, 32, Альтаре, 70.

Венеция – Эмполи – 1:1

Голы: Окереке, 73 – Журковски, 26.

Сассуоло – Верона – 2:4

Голы: Капрари, 37 (0:1). Барак, 44 (0:2). Скамакка, 54 (1:2). Барак, 57, пенальти (1:3). Дефрель, 67 (2:3). Барак, 90+4 (2:4).

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Венеция).
26' ГОЛ ! Мяч забил Шимон Журовский (Эмполи).

Источник — Sport.ua

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