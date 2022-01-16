«Это неправда». Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опровергнул информацию о том, что польскую национальную команду может возглавить 45-летний украинский тренер Андрей Шевченко.
«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — сказал Квятковский.
В ноябре 2021 года Шевченко возглавил итальянскую «Дженоа». 15 января 2022 года «Дженоа» официально объявила об увольнении украинца с поста главного тренера.
С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял национальную сборную Украины.
Источник — Sport24.ru
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Туди до Реброва....Хай копитних тренує....І то ....не факт , що щось вийде😉
А дуремар, он и в Киеве - дуремар
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