«Это неправда». Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опровергнул информацию о назначении украинца

  • 16.01.2022 14:35
  • 2612 просмотров
  • 11 комментариев
«Это неправда». Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опровергнул информацию о том, что польскую национальную команду может возглавить 45-летний украинский тренер Андрей Шевченко.

«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — сказал Квятковский.

В ноябре 2021 года Шевченко возглавил итальянскую «Дженоа». 15 января 2022 года «Дженоа» официально объявила об увольнении украинца с поста главного тренера.

С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял национальную сборную Украины.

Источник — Sport24.ru

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 16.01.2022 14:48
    +7
    Давайте следующий вариант , где там тренера нет ,,Андрюха готов .
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 16.01.2022 14:39
    +5
    Дурємар ще в польщі нічого не завалював?))
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    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 16.01.2022 14:51
    +4
    А в это кто-то верил?) В принципе Шева, сейчас и в УПЛ может кого то тренировать... При чем только за премиальные)
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    vittroy
    vittroy, 16.01.2022 14:45 (изменен)
    +4
    Андрій Машко, 16.01.2022 14:39
    Дурємар ще в польщі нічого не завалював?))
    😂😂😂👍👍👍👍👍👍
    Туди до Реброва....Хай копитних тренує....І то ....не факт , що щось вийде😉
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    salomen86
    salomen86, 16.01.2022 15:10
    +3
    Ну і добре, а то би в поляків не було шансів проти кацапоїдів.
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    Dominik
    online
    Dominik, 16.01.2022 14:46
    +2
    umnuy2, 16.01.2022 14:42
    иди сходи к семейному врачу-он тебя отправти к узкопрофельному специалисту(психиатру)
    Может тебя отправить? Адвокат х е р ов
    А дуремар, он и в Киеве - дуремар
    Ссылка
    Mavritanes
    Mavritanes, 16.01.2022 15:13
    +1
    Едуард Корнелюк, 16.01.2022 15:08
    Спорт.юа- у вас забагато фейку,за таке треба штафувати
    Це не фейк, вони просто як філіал sport.ru скопіювали інформацію звідти.
    Ссылка
    Едуард Корнелюк
    Едуард Корнелюк, 16.01.2022 15:08
    +1
    Спорт.юа- у вас забагато фейку,за таке треба штафувати
    Ссылка
    Juzik
    Juzik, 16.01.2022 14:47
    +1
    Если бы принял Польшу то кличка ГАСТРОБАЙТЕР его бы погубила)
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 16.01.2022 15:23
    -1
    Поляки точно до кінця ще не зрозуміли, як їм пощастило, що їхню збірну очолить не гігатренер. Якщо це правда, звичайно. Тепер у них будуть непогані шанси залишити Мордор без ЧС.
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    umnuy2
    umnuy2, 16.01.2022 14:42
    -6
    Андрій Машко, 16.01.2022 14:39
    Дурємар ще в польщі нічого не завалював?))
    иди сходи к семейному врачу-он тебя отправти к узкопрофельному специалисту(психиатру)
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