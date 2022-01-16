«Это неправда». Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опровергнул информацию о том, что польскую национальную команду может возглавить 45-летний украинский тренер Андрей Шевченко.

«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — сказал Квятковский.

В ноябре 2021 года Шевченко возглавил итальянскую «Дженоа». 15 января 2022 года «Дженоа» официально объявила об увольнении украинца с поста главного тренера.

С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял национальную сборную Украины.