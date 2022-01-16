Гендиректор Дженоа: «Результаты не улучшились, мы были честны с Шевченко»

Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера:

«Мы много разговаривали с Шевченко, общение не было проблемой. К сожалению, улучшений в игре «Дженоа» не произошло, а результаты так и не пришли. В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с «Фиорентиной». Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое. Мы были честны и открыты с Андреем», - сказал Шпорс.

Напомним, что 15 января Шевченко был отправлен в отставку. Украинец проработал в клубе с ноября 2021 года. За это время он провел 11 матчей у руля команды, одержал лишь одну победу в Кубке, также «Дженоа» потерпела 7 поражений и трижды сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Шевченко вскоре может возглавить сборную Польши.

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