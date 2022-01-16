Гендиректор Дженоа: «Результаты не улучшились, мы были честны с Шевченко»

Йоханнес Шпорс объяснил решение отправить украинца в отставку

  • 16.01.2022 13:06
  • 1889 просмотров
  • 3 комментария
Гендиректор Дженоа: «Результаты не улучшились, мы были честны с Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера:

«Мы много разговаривали с Шевченко, общение не было проблемой. К сожалению, улучшений в игре «Дженоа» не произошло, а результаты так и не пришли. В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с «Фиорентиной». Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое. Мы были честны и открыты с Андреем», - сказал Шпорс.

Напомним, что 15 января Шевченко был отправлен в отставку. Украинец проработал в клубе с ноября 2021 года. За это время он провел 11 матчей у руля команды, одержал лишь одну победу в Кубке, также «Дженоа» потерпела 7 поражений и трижды сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Шевченко вскоре может возглавить сборную Польши.

Читайте также: Андрей Шевченко после Дженоа: путь воина или путь рантье?

Источник — La Gazzetta dello Sport

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 16.01.2022 13:15
    +2
    Ну тут как обычно.. Ювентус с Удинезе сыграл еще вчера.. А в турнирной таблице этого нет))) Обожаю админов спорт юа)
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
    Paha_Dnipro, 16.01.2022 13:13
    0
    Дебилы...
    Ссылка
    musuk
    musuk, 16.01.2022 13:39
    -1
    З такими «швидкими рішеннями» у «Дженоа» немає майбутнього. Не здивуюсь, якщо наступний тренер при негативних результатах команди буде відправлений у відставку ще до закінчення сезону
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности