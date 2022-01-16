Сергей КОВАЛЕЦ: «Шевченко стал заложником ситуации в Дженоа»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал решение «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера:
«Очень хотелось, чтобы наш специалист себя проявил на таком уровне. Но нужно было понимать, что, принимая команду по ходу сезона, тем более, с огромными проблемами, выдать максимум очень сложно. Не стоит забывать, что в «Дженоа» сменилось руководство, пришел новый спонсор. Шевченко стал заложником ситуации в клубе. К тому же ему элементарно не хватило опыта работы на клубном уровне в такой сложной ситуации.
Для меня наиболее неприятным сюрпризом стал уровень футболистов «Дженоа». Я не думал, что в команде элитного дивизиона Италии могут быть такие слабые исполнители. Это отчетливо было видно по технической оснащенности игроков, скорости принятия решений на футбольном поле. После одного из матчей, находясь в студии, я сказал, что эта забава не имеет не единой перспективы. Была надежда на то, что Шевченко и его помощник Мауро Тассотти выгребут за счет того, что знают итальянский футбол изнутри, но не получилось сыграть чисто на результат, не вышло снять напряжение с подопечных.
Не Шевченко довел команду до таких результатов. Опять же, тренеру не хватило опыта, он был зажат в психологических тисках. Очень надеюсь, что даже после столь непродолжительное пребывание у руля команды закалит Шевченко. Опыт руководства сборной показал, что тренерская работа на высоком уровне никуда от Шевченко не денется», - сказал Ковалец.
Ранее сообщалось, что Шевченко вскоре может возглавить сборную Польши.
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Источник — zbirna.com
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Эти слабые исполнители до Шевы забили 17 голов за 12 матчей, а с ним 4 гола за 9 матчей. Так же упал и показатель xg, допустим в матче со Специей, которая абсолютно точно такой же аутсайдер и примерно того же уровня, на своем поле было 0,9, а у Специи в 2 раза больше - 1,8. Надо понимать, что Шевченко выбрал ультразащитную модель игры и футболисты просто не поняли и не успели в ней освоиться, то есть он ошибся с самого начала. Ведь все равно в тех матчах он получил баранку очков, но не заслужил доверие болельщиков и руководства.
На дворе не 2005, итальянский футбол сильно изменился, никто не играет в автобусы, даже самые слабые, а в отдельно взятом туре Серии А иногда забивается больше голов, чем в любом другом топ-чемпионате. Возможно, есть негласный протокол между клубами Серии А оставить катеначчо позади ради телевизионных продаж (это больше моя фантазия, но а вдруг?). Сейчас АПЛ и Серия А два самых интересных чемпионата, а Бундеслига и Ла Лига два самых скучных. Посмотрите сколько ударов вчера нанес аутсайдер Норвич - 14. У Дженоа были матчи без ударов вообще! Поэтому дни Шевы были сочтены.
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