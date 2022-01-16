Сергей КОВАЛЕЦ: «Шевченко стал заложником ситуации в Дженоа»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал решение «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера:

«Очень хотелось, чтобы наш специалист себя проявил на таком уровне. Но нужно было понимать, что, принимая команду по ходу сезона, тем более, с огромными проблемами, выдать максимум очень сложно. Не стоит забывать, что в «Дженоа» сменилось руководство, пришел новый спонсор. Шевченко стал заложником ситуации в клубе. К тому же ему элементарно не хватило опыта работы на клубном уровне в такой сложной ситуации.

Для меня наиболее неприятным сюрпризом стал уровень футболистов «Дженоа». Я не думал, что в команде элитного дивизиона Италии могут быть такие слабые исполнители. Это отчетливо было видно по технической оснащенности игроков, скорости принятия решений на футбольном поле. После одного из матчей, находясь в студии, я сказал, что эта забава не имеет не единой перспективы. Была надежда на то, что Шевченко и его помощник Мауро Тассотти выгребут за счет того, что знают итальянский футбол изнутри, но не получилось сыграть чисто на результат, не вышло снять напряжение с подопечных.

Не Шевченко довел команду до таких результатов. Опять же, тренеру не хватило опыта, он был зажат в психологических тисках. Очень надеюсь, что даже после столь непродолжительное пребывание у руля команды закалит Шевченко. Опыт руководства сборной показал, что тренерская работа на высоком уровне никуда от Шевченко не денется», - сказал Ковалец.

Ранее сообщалось, что Шевченко вскоре может возглавить сборную Польши.

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