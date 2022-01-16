Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Астон Вилла).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Источник — YouTube
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