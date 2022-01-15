Удачный дебют Коутиньо. Ман Юнайтед упустил победу в матче с Астон Виллой

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (2:2).
Гости по ходу матча вели 2:0, дубль оформил Бруну Фернандеш. В конце игры Джейкоб Рэмси и дебютант Филиппе Коутиньо отыграли отставание.
Форвард «МЮ» Криштиану Роналду пропускал поединок из-за травмы.
«МЮ» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. У «Астон Виллы» – 23 очка и 13-е место в АПЛ.
АПЛ. 22-й тур
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Рэмси, 77, Коутинью, 81 – Бруну Фернандеш, 6, 67.
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса (Хос, 46), Мингс, Динь, Дуглас Луис, Сансон (Коутиньо, 68), Рэмси, Буэндия, Уоткинс, Ингс (Чуквуемека, 76).
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Алекс Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (Лингард, 89), Матич, Гринвуд (ван де Бек, 89), Кавани, Эланга (Санчо, 78).
Предупреждения: Динь 27 – Матич 31, Бруну Фернандеш 46.
Судья: Кут
Источник — Sport.ua
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А Варан такой баран! Как можно было не перехватить передачу, которая прямо под носом прошла? И это игрок сборной Франции. А тут Миколенко критикуют на новом месте.
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