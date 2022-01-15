Астон Вилла – Ман Юнайтед. Дебют Коутиньо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января в 19:30 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».
Бразилец Филиппе Коутиньо заявлен в резерве и может дебютировать за «Астон Виллу», команду Стивена Джеррарда.
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Астон Вилла).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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