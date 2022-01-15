22-й тур
Астон Вилла
2 : 2
Ман Юнайтед
88’   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла – Ман Юнайтед. Дебют Коутиньо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января в 19:30 матч 22-го тура Английской Премьер-лиги

  • 15.01.2022 19:30
  • 1040 просмотров
  • 1 комментарий
Астон Вилла – Ман Юнайтед. Дебют Коутиньо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

15 января в 19:30 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Бразилец Филиппе Коутиньо заявлен в резерве и может дебютировать за «Астон Виллу», команду Стивена Джеррарда.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Астон Вилла).
77' ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
67' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
6' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 15.01.2022 21:19
    0
    Вышел в сложном матче на замену, 1+1
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