В субботу, 15 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на домашнем стадионе «Вилла Парк» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Астон Вилла

В ноябре Стивен Джеррард сменил на посту главного тренера уволенного Дина Смита, с которым у команды была серия из пяти поражений кряду. Под руководством Джеррарда у «Астон Виллы» четыре победы и четыре поражения, что не так уж и плохо. С 22 очками в активе клуб занимает 14 место в турнирной таблице и уже де-факто потерял шансы побороться за еврокубковую зону.

Над зоной вылета есть достаточно солидный гандикап, поэтому бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе подопечным Джеррарда вряд ли придется. Но если Стивен хочет продолжать работу в этом клубе, то должен постараться завершить сезон хотя бы не хуже, чем попередник Дин Смит, с которым «Вилла» была 11-й в предыдущем чемпионате.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» нынешний сезон начали очень неплохо, однако затем их настигла полоса неудач, которая привела к изменениям на тренерском мостике. Последней каплей в чаше терпения руководства клуба стало разгромное поражение от «Уотфорда» (1:4), который является аутсайдером чемпионата, после чего Уле-Гуннар Сульшер незамедлительно был отправлен в отставку.

Новым главным тренером стал Ральф Рангник, известный по работе с целым рядом клубов немецкой Бундеслиги. Под руководством 63-летнего специалиста «Манчестер Юнайтед» выступает немного лучше, но пока отстает от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. МЮ набрал 31 балл и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.47 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Янг, Кэш, Мингз, Хоурихейн, Коутиньо, Давид Луиз, Буэндиа, Уоткинс, Ингз.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван Биссака, Теллес, Варан, Джонс, Фред, Фернандеш, Гринвуд, Санчо, Рэшфорд, Роналду.

15 января, суббота