В субботу, 15 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на домашнем стадионе «Вилла Парк» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Астон Вилла
В ноябре Стивен Джеррард сменил на посту главного тренера уволенного Дина Смита, с которым у команды была серия из пяти поражений кряду. Под руководством Джеррарда у «Астон Виллы» четыре победы и четыре поражения, что не так уж и плохо. С 22 очками в активе клуб занимает 14 место в турнирной таблице и уже де-факто потерял шансы побороться за еврокубковую зону.
Над зоной вылета есть достаточно солидный гандикап, поэтому бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе подопечным Джеррарда вряд ли придется. Но если Стивен хочет продолжать работу в этом клубе, то должен постараться завершить сезон хотя бы не хуже, чем попередник Дин Смит, с которым «Вилла» была 11-й в предыдущем чемпионате.
Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» нынешний сезон начали очень неплохо, однако затем их настигла полоса неудач, которая привела к изменениям на тренерском мостике. Последней каплей в чаше терпения руководства клуба стало разгромное поражение от «Уотфорда» (1:4), который является аутсайдером чемпионата, после чего Уле-Гуннар Сульшер незамедлительно был отправлен в отставку.
Новым главным тренером стал Ральф Рангник, известный по работе с целым рядом клубов немецкой Бундеслиги. Под руководством 63-летнего специалиста «Манчестер Юнайтед» выступает немного лучше, но пока отстает от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. МЮ набрал 31 балл и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.47 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Астон Вилла»: Мартинес – Таргетт, Янг, Кэш, Мингз, Хоурихейн, Коутиньо, Давид Луиз, Буэндиа, Уоткинс, Ингз.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван Биссака, Теллес, Варан, Джонс, Фред, Фернандеш, Гринвуд, Санчо, Рэшфорд, Роналду.
15 января, суббота
|«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»
|Бирмингем. Стадион «Вилла Парк». 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Денис Шаховец, Sport.ua
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