В воскресенье, 16 января, в Лондоне на стадионе «Олимпийский» состоится матч 22 тура английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Лидс». Стартовый свисток рефери Майк Дин из района Виррал прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Вест Хэм



Еще не весь оставшийся после прошлой игры лондонского и йоркширского клубов мусор успели вывезти с олимпийской арены в столице Великобритании, как они вновь им предстоит сыграть между собой, но уже в рамках национального первенства. «Вест Хэм» оставил за собой дуэль за право принимать участие в 1/16 финала Кубка Англии (2:0), поэтому теперь будет вынужден отстаивать свою честь еще и в матче на внутренней арене. Положение команды Дэвида Мойеса и в этом турнире выглядит куда более убедительным, нежели у подопечных Марсело Бьелсы, поэтому легко представить, что домашняя игра у «молотобойцев» не должна вызвать серьезных трудностей.

С другой стороны, интересно будет посмотреть за тем, решится ли Дэвид Мойес выпускать на футбольное поле украинского нападающего Андрея Ярмоленко уже с первых минут. Наш соотечественник имел все перспективы к тому, чтобы отыграть от свистка до свистка кубковую игру, но вышел лишь на считанные секунды компенсированного времени, что выглядело абсолютной несправедливостью со стороны шотландского наставника. Есть риск, что такая ситуация повторится и в чемпионате, так как на острие атаки вернется Антонио, а Джарод Боуэн никуда и не выпадал из кадровой обоймы. У «Вест Хэма» сейчас тянется серия из четырех побед кряду – может хоть это растопит холодное сердце опытного наставника?

Лидс



В чемпионате «павлины» играют ничуть не лучше, чем в кубковых турнирах. Команда Бьелсы еще находится на безопасной дистанции в шесть очков от зоны вылета, однако это совершенно не значит, что «Лидс» может позволить себе проявлять слабости. Невыносимый тяжелый отрезок сезона остался позади – матчей против «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси» в ближайшее время точно не предвидится, поэтому команда может набирать ход. Конечно, даже сохранение прописки в нынешних реалиях для йоркширского клуба будет значительным успехом, однако даже под испанским наставником рано или поздно может зашататься его трон, если ситуация в корне не изменится.

У «Лидса» впереди присутствует окно в три матча: против «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Эвертона», за которые можно будет раздобыть определенное количество баллов, необходимых для выживания. Что же касается предстоящего поединка против команды из зоны топ-4, то тут придется прыгнуть выше головы, что так и не удалось сделать во время матча в Кубке Англии. Учитывая, что лазарет «павлинов» пустеть не собирается, то остается надеяться лишь на чудо и недооценку со стороны соперников.

Ориентировочные составы



«Вест Хэм»: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессвелл – Райс, Форнальс – Влашич, Лансини, Боуэн – Антонио.

«Лидс»: Мелье – Стрюйк, Кох, Эйлинг – Харрисон, Клих, Форшоу, Даллас – Рафинья, Бэмфорд, Джеймс.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке хозяева вновь одержат верх. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Вест Хэм» (-1) с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

16 января, воскресенье