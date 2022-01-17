В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» на выезде обыграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:2.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.