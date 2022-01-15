Позитивный дебют в АПЛ. У Миколенко одна из лучших оценок в Эвертоне

Украинец провел дебютный матч в АПЛ

  • 15.01.2022 19:44
  • 6516 просмотров
  • 11 комментариев
Позитивный дебют в АПЛ. У Миколенко одна из лучших оценок в Эвертоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал WhoScored позитивно оценил дебют Виталия Миколенко в АПЛ. При этом «Эвертон» в важном матче проиграл аутсайдеру «Норвичу» 1:2.

Миколенко получил оценку 6,9.

Больше в команде имеют только Бен Годфри и Ришарлисон, которому удался великолепный гол.

Источник — Sport.ua

(57 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 15.01.2022 20:03
    +6
    Хорошо отыграл. Второй тайм вообще отличный был.
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    samird
    samird, 15.01.2022 21:07
    0
    Марина Гарина, 15.01.2022 20:29
    Це піпец...одна з найкращих оцінок... та він жеш убив інтригу ще а першому таймі...Два голи його. Перший подача з під його ноги, другий не добіг полінувався... Ну мав бажання ще в другому таймі пасанути назад та так щоб двоє соперників вийшли на воротаря))). Правда центральний захисник не зрозумів приколу і спас. Епічне відео як сам Миколенко взявся за голову і прошептав...та ну нах...оце я пасанув
    Футбол это не твоё. Переключайся на пинг-понг.
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    Sauron
    Sauron, 15.01.2022 20:51 (изменен)
    0
    Сколько можно смотреть этот роботизированный сайт оценок Whoscored? Они постоянно промахиваются в оценках.
    Увы, Миколенко был среди худших сегодня.
    Канал Everton FC News поставил ему 3 бала. Столько же у Коулмана и Кина. Остальные - выше.
    https://twitter.com/LivEchoEFC/status/1482410051411320834
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 15.01.2022 20:43
    0
    Pop Pop, 15.01.2022 20:04
    Позитивный дебют?Спорт.юа вы полные дебилы!!!
    ты хотел сказать WhoScored полные дебилы? Или "пенять на зеркало" твое хобби?
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    Lesovij7
    Lesovij7, 15.01.2022 20:33
    0
    Болею за Миколенко, хочу чтобы заиграл, но в этом матче несмотря на оценку играл не очень, помимо того что в 1и2 есть часть его вины, чуть сам 3 не организовал, хорошо что защитник свой спас. По оценке, набрал потому что играл просто как Зинченко, пас ближнему или назад, немного подчищал, несколько раз навесил со стандартов .
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    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 15.01.2022 20:16
    -2
    влетіти аутсайдеру - це завжди позитивно
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    Хокин Гусман Лоэра
    online
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 20:05
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Ретро Футбол, 15.01.2022 20:03
    Хорошо отыграл. Второй тайм вообще отличный был.
    Кто отыграл хорошо ?
    Норвич
    Ссылка
    Pop Pop
    online
    Pop Pop, 15.01.2022 20:04
    -2
    Позитивный дебют?Спорт.юа вы полные дебилы!!!
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    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 20:33
    -3
    Смешно.
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    Марина Гарина
    online
    Марина Гарина, 15.01.2022 20:29
    -4
    Це піпец...одна з найкращих оцінок... та він жеш убив інтригу ще а першому таймі...Два голи його. Перший подача з під його ноги, другий не добіг полінувався... Ну мав бажання ще в другому таймі пасанути назад та так щоб двоє соперників вийшли на воротаря))). Правда центральний захисник не зрозумів приколу і спас. Епічне відео як сам Миколенко взявся за голову і прошептав...та ну нах...оце я пасанув
    Ссылка
    Makc _ krot
    Makc _ krot, 15.01.2022 19:48
    -20
    Да он лев матча
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