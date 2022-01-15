Позитивный дебют в АПЛ. У Миколенко одна из лучших оценок в Эвертоне

Известный портал WhoScored позитивно оценил дебют Виталия Миколенко в АПЛ. При этом «Эвертон» в важном матче проиграл аутсайдеру «Норвичу» 1:2.
Миколенко получил оценку 6,9.
Больше в команде имеют только Бен Годфри и Ришарлисон, которому удался великолепный гол.
Источник — Sport.ua
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Увы, Миколенко был среди худших сегодня.
Канал Everton FC News поставил ему 3 бала. Столько же у Коулмана и Кина. Остальные - выше.
https://twitter.com/LivEchoEFC/status/1482410051411320834
Норвич
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