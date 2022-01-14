Элисон Риск – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Аделаиде

  • 14.01.2022 23:17
  • 38 просмотров
  • 1 комментарий
Элисон Риск – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

В субботу состоится финал на турнире WTA 250 в Аделаиде.
 
В матче за титул сразятся американки Мэдисон Киз (№87 WTA) и Элисон Риск (№57 WTA). Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли шесть раз, Элисон смогла выиграть всего один матч.
 
Отметим, что Киз на этом турнире выбила Элину Свитолину, Риск – Ангелину Калинину.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 14.01.2022 23:19
    0
    Риск на халяву прошла в финал, Киз обязана забирать титул!
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