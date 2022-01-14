Элисон Риск – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финал на турнире WTA 250 в Аделаиде.
В матче за титул сразятся американки Мэдисон Киз (№87 WTA) и Элисон Риск (№57 WTA). Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли шесть раз, Элисон смогла выиграть всего один матч.
Отметим, что Киз на этом турнире выбила Элину Свитолину, Риск – Ангелину Калинину.
Источник — Sport.ua
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