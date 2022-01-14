Леся ЦУРЕНКО: «Барти - один из самых неприятных вариантов. Первая ракетка»

Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно преодолела квалификацию и пробилась в основную сетку Australian Open.

Но уже в первом круге сразится с Эшли Барти, которая возглавляет рейтинг WTA.

«Вариантов, конечно, было много, с кем я могу играть, и это был один из неприятных. Барти все-таки первая ракетка мира, играет здорово и накануне выиграла турнир. Что ж, у меня уже был такой опыт 2 года назад. Думаю, что матч пройдет на стадионе, это приятно».

«Посмотрим, для меня это будет хороший тест, чтобы проверить все то, что мы наработали за межсезонье», - сказала Цуренко.

Леся отметила, что подошла к сезону в хорошей форме.

«В новом сезоне состояние лучше. Я работаю над ним каждый день и, наверное, больше чем кто-либо может себе представить. Удалось добиться вполне себе такого игрового состояния. Плюс вернулось движение, ритм подачи и сила. Я могу подавать плоскую первую подачу, и это не может меня не радовать».

«Во время межсезонья, часть которого прошла в Киеве, часть - в Дубае, мне много чего удалось сделать, удалось улучшить игру, общий уровень здоровья, я очень довольна», - добавила украинка.