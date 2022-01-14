Australian Open. Цуренко сыграет против первой ракетки мира

Леся Цуренко в первом круге основной сетки Открытого чемпионата Австралии встретится с Эшли Барти.

Цуренко уже играла против австралийки в первом круге Australian Open-2020 и тогда проиграла ей в трёх сетах.

Напомним, сегодня Цуренко выиграла у россиянки в финале квалификации.