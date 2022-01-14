Australian Open. Цуренко сыграет против первой ракетки мира

Леся Цуренко в первом круге основной сетки Открытого чемпионата Австралии встретится с Эшли Барти.
Цуренко уже играла против австралийки в первом круге Australian Open-2020 и тогда проиграла ей в трёх сетах.
Напомним, сегодня Цуренко выиграла у россиянки в финале квалификации.
Источник — Sport.ua
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