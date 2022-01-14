Australian Open. Цуренко сыграет против первой ракетки мира

Украинской теннисистке досталась очень непростая соперница на старте основной сетки

  • 14.01.2022 13:23
  • 1138 просмотров
  • 5 комментариев
Australian Open. Цуренко сыграет против первой ракетки мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Леся Цуренко в первом круге основной сетки Открытого чемпионата Австралии встретится с Эшли Барти.

Цуренко уже играла против австралийки в первом круге Australian Open-2020 и тогда проиграла ей в трёх сетах.

Напомним, сегодня Цуренко выиграла у россиянки в финале квалификации.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    online
    Alehandro, 14.01.2022 14:05
    +2
    vital, 14.01.2022 14:02
    Та ні, це ж класно для Лесі: прайм-тайм, центральний корт шлему, матч проти першої ракетки світу, трибуни під зав'язку (якщо немає карантинних обмежень). Хто зна чи доведеться згодом ще раз Лесі зіграти в такій ситуації.
    Уверен, результат для Леси сейчас куда важнее, чем преждевременный бенефис
    Ссылка
    vital
    vital, 14.01.2022 14:02
    +1
    Spectra, 14.01.2022 13:41
    Не везучая Леся, именно на АО получается 2 раза подряд попадает на Эшли, Эшли как раз в первых кругах пытается не тратит силы за что её наказывают, если Леся проведет свой лучший матч, то шансы будут, а так все наши в верхней сетки, нас ждёт насыщенный день, вот только сколько пройдут дальше предсказать невозможно!
    Та ні, це ж класно для Лесі: прайм-тайм, центральний корт шлему, матч проти першої ракетки світу, трибуни під зав'язку (якщо немає карантинних обмежень). Хто зна чи доведеться згодом ще раз Лесі зіграти в такій ситуації.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 14.01.2022 13:41 (изменен)
    +1
    Не везучая Леся, именно на АО получается 2 раза подряд попадает на Эшли, Эшли как раз в первых кругах пытается не тратит силы за что её наказывают, если Леся проведет свой лучший матч, то шансы будут, а так все наши в верхней сетки, нас ждёт насыщенный день, вот только сколько пройдут дальше предсказать невозможно!
    Ссылка
    kaka
    kaka, 14.01.2022 14:23
    0
    кроме Костюк вылетят все
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    Spectra
    Spectra, 14.01.2022 14:19 (изменен)
    0
    Все наши в понедельник играют
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