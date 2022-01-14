19-й тур
Кельн
0 : 0
Бавария
15.01.2022 16:30   ТВ-трансляция: 

Кельн - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Мюнхенцы должны брать три очка

  • 14.01.2022 09:52
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Кельн - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/FCBayern

В субботу, 15 января, на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне состоится матч 19-го тура чемпионата Германии, в котором местный «Кельн» примет мюнхенскую «Баварию». Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени. Встреча пройдет при пустых трибунах.

«Кельн»

 

«Козлы» в текущем сезоне выступают крайне удачно. В настоящий момент в активе красно-белых 28 очков и шестое место в турнирной таблице. Команда Штеффена Баумарта находится в зоне еврокубков и намерена сохранить свои позиции. Безусловно, такой результат будет считаться успехом для «Кельна». Более того, «козлы» показывают хороший уровень футбола и по праву занимают это место, лишь на два пункта отставая от зоны Лиги чемпионов.

Сейчас у «Кельна» трехматчевая победная серия. Он победил «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Герту». Правда, продлить эту серию будет крайне сложно, ведь в соперниках «Бавария». Также красно-белые продолжают борьбу в Кубке Германии, где в 1/8 финала турнира сыграют против «Гамбурга».

По разным причинам не помогут «Кельну» в этой игре Себастьян Андерссон, Хорхе Мере и Эльес Шкири. Все остальные в строю и готовы дать бой гранду.

«Бавария»

 

Команда из Мюнхена уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Юлиана Нагельсманна идут к очередному титулу даже несмотря на поражение в матче прошлого тура против Гладбаха. Сейчас у «Баварии» 43 очка и шесть пунктов преимущества над вторым Дортмундом. Думается, что борьбы за чемпионство не будет, и баварцы досрочно выиграют титул.

Провальным было выступление «Баварии» только в Кубке Германии, где она вылетела уже на стадии 1/16 финала, крупно уступив той же «Боруссии» из Менхенгладбаха. В Лиге чемпионов мюнхенцы уверенно заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала, где сыграют против «Зальцбурга».

Нагельсманн не сможет рассчитывать в этой игре на целую группу игроков. Это Леон Горетцка, Кингсли Коман, Корентен Толиссо, Буна Сарр, Йосип Станишич и Кристофер Скотт.

История встреч

 

Соперники встречались между собой 102 раза. 54 победы на счету «Баварии», 25 триумфов у «Кельна» и 23 ничейных результата.

В матче первого круга «Бавария» в родных стенах одолела «Кельн» со счетом 3:2.

Ориентировочные составы

«Кельн»: Швабе, Эктор, Хуберс, Килиан, Шмитц, Озджан, Шауб, Дуда, Каинц, Модест, Ут.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Упамекано, Дэвис, Мусиала, Сане, Мюллер, Гнабри, Хунке, Левандовски.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.37 по линии Parimatch.

15 января, суббота

«Кельн» – «Бавария»
Кельн. Стадион «Рейн Энерги». 16:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports+

Прогноз Sport.ua — 1:3
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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