Кельн – Бавария – 0:4. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор матча

«Бавария» разгромила «Кельн» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 4:0. Хет-триком отметился форвард мюнхенской команды Роберт Левандовски.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Бавария).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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