Хет-трик и 300 голов Левандовски в Бундеслиге, Бавария добыла важную победу

«Бавария» начала 2022 год с поражения от «Боруссии» Менхенгладбах, однако далее команда исправилась. Сегодня мюнхенцы разгромили «Кельн» со счетом 4:0.
Хет-трик оформил Роберт Левандовски, который добрался до отметки в 300 голов в Бундеслиге. Больше только у Герда Мюллера - 369. Догонит?
«Бавария» лидирует, опережая «Боруссию» Дортмунд на 6 пунктов.
Чемпионат Германии. 19-й тур
Кельн - Бавария 0:4
Голы: Левандовски, 9, 62, 74, Толиссо, 25
Вольфсбург - Герта 0:0
Штутгарт - Лейпциг 0:2
Голы: Андре Силва, 11, Нкунку, 70
Унион - Хоффенхайм 2:1
Голы: Фогсламмер, 22, Промел, 73 - Баумгарт, 16 (в свои ворота)
Майнц - Бохум 1:0
Голл: Юсте, 48
Источник — Sport.ua
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