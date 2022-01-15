Хет-трик и 300 голов Левандовски в Бундеслиге, Бавария добыла важную победу

«Бавария» начала 2022 год с поражения от «Боруссии» Менхенгладбах, однако далее команда исправилась. Сегодня мюнхенцы разгромили «Кельн» со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Роберт Левандовски, который добрался до отметки в 300 голов в Бундеслиге. Больше только у Герда Мюллера - 369. Догонит?

«Бавария» лидирует, опережая «Боруссию» Дортмунд на 6 пунктов.

Чемпионат Германии. 19-й тур

Кельн - Бавария 0:4

Голы: Левандовски, 9, 62, 74, Толиссо, 25

Вольфсбург - Герта 0:0

Штутгарт - Лейпциг 0:2

Голы: Андре Силва, 11, Нкунку, 70

Унион - Хоффенхайм 2:1

Голы: Фогсламмер, 22, Промел, 73 - Баумгарт, 16 (в свои ворота)

Майнц - Бохум 1:0

Голл: Юсте, 48