19-й тур
Кельн
0 : 4
Бавария
15.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик и 300 голов Левандовски в Бундеслиге, Бавария добыла важную победу

Мюнхенцы опередают ближайшего преследователя на 6 очков

  • 15.01.2022 19:16
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Хет-трик и 300 голов Левандовски в Бундеслиге, Бавария добыла важную победу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» начала 2022 год с поражения от «Боруссии» Менхенгладбах, однако далее команда исправилась. Сегодня мюнхенцы разгромили «Кельн» со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Роберт Левандовски, который добрался до отметки в 300 голов в Бундеслиге. Больше только у Герда Мюллера - 369. Догонит?

«Бавария» лидирует, опережая «Боруссию» Дортмунд на 6 пунктов.

Чемпионат Германии. 19-й тур

Кельн - Бавария 0:4
Голы: Левандовски, 9, 62, 74, Толиссо, 25

Вольфсбург - Герта 0:0

Штутгарт - Лейпциг 0:2
Голы: Андре Силва, 11, Нкунку, 70

Унион - Хоффенхайм 2:1
Голы: Фогсламмер, 22, Промел, 73 - Баумгарт, 16 (в свои ворота)

Майнц - Бохум 1:0
Голл: Юсте, 48

Источник — Sport.ua

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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 15.01.2022 19:18
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    Перегонит !
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