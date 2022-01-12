Патрис ЭВРА: «В каждом клубе как минимум два гомосексуалиста»

Легендарный французский защитник – о геях в футболе

  • 12.01.2022 15:09
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Патрис ЭВРА: «В каждом клубе как минимум два гомосексуалиста»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра поделился своим мнением по поводу гомосексуализма в футболе:

«Если в мире футбола говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые одноклубники сказали: «Это против моей религии. Если в этой раздевалке есть гомосексуал, он должен уйти».

В тот момент я сказал: «Все заткнулись». Вы можете себе это представить? Я играл с футболистами, которые были гомосексуалами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом иначе.

В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией. Но в футбольном мире, если ты это сказал, то все кончено».

Источник — Marca

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