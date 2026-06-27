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Чемпионат мира
27 июня 2026, 03:41 | Обновлено 27 июня 2026, 03:43
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0

Сборные Египта и Ирана готовы сорвать матч ЧМ из-за ЛГБТ. Что происходит?

Встреча 3-го тура группы G состоится 27 июня в Сиэтлле и начнется в 06:00 по Киеву

27 июня 2026, 03:41 | Обновлено 27 июня 2026, 03:43
271
0
Сборные Египта и Ирана готовы сорвать матч ЧМ из-за ЛГБТ. Что происходит?
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня сборные Египта и Ирана на чемпионате мира 2026 проведут матч последнего, 3-го тура группы G.

Встреча состоится на стадионе Люмен Филд в Сиэттле, штат Вашингтон, США. Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по Киеву (26 июня в 20:00 по местному времени).

26 июня в США неофициально отмечается День равенства ЛГБТ. День поединка в Сиэттле – последний уик-энд ежегодного фестиваля Seattle Pride в поддержку ЛГБТ.

В Египет и Иране гомосексуальные отношения запрещены законом. Самым строгим наказанием в Иране является смертная казнь.

Обе федерации просили, чтобы во время матча не было никакого упоминание о ЛГБТ. Однако ФИФА не станет запрещать болельщикам приносить флаги на стадион. В тоже время президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что поединок Египта и Ирана не будет называться «Матчем гордости»:

«На чемпионате мира не планируется «Матча гордости». В Сиэтле состоится игра, и в тот же день в городе пройдут мероприятия, устроенные внешними организациями. Но это не имеет ничего общего с самим матчем».

Сборные Египта и Ирана будут готовы сорвать матч и покинуть поле, если любой из их игроков или персонала подвергнется несанкционированным символам или демонстрациям, связанным с ЛГБТ.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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