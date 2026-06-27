Сборные Египта и Ирана готовы сорвать матч ЧМ из-за ЛГБТ. Что происходит?
Встреча 3-го тура группы G состоится 27 июня в Сиэтлле и начнется в 06:00 по Киеву
27 июня сборные Египта и Ирана на чемпионате мира 2026 проведут матч последнего, 3-го тура группы G.
Встреча состоится на стадионе Люмен Филд в Сиэттле, штат Вашингтон, США. Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по Киеву (26 июня в 20:00 по местному времени).
26 июня в США неофициально отмечается День равенства ЛГБТ. День поединка в Сиэттле – последний уик-энд ежегодного фестиваля Seattle Pride в поддержку ЛГБТ.
В Египет и Иране гомосексуальные отношения запрещены законом. Самым строгим наказанием в Иране является смертная казнь.
Обе федерации просили, чтобы во время матча не было никакого упоминание о ЛГБТ. Однако ФИФА не станет запрещать болельщикам приносить флаги на стадион. В тоже время президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что поединок Египта и Ирана не будет называться «Матчем гордости»:
«На чемпионате мира не планируется «Матча гордости». В Сиэтле состоится игра, и в тот же день в городе пройдут мероприятия, устроенные внешними организациями. Но это не имеет ничего общего с самим матчем».
Сборные Египта и Ирана будут готовы сорвать матч и покинуть поле, если любой из их игроков или персонала подвергнется несанкционированным символам или демонстрациям, связанным с ЛГБТ.
JUST IN: 🇪🇬🇮🇷 Egypt and Iran file objection with FIFA to prevent LGTBQ flags at its World Cup match due to Islamic religious values.— BRICS News (@BRICSinfo) June 26, 2026
Seattle refused and officially designated the Egypt-Iran game a "Pride Match." pic.twitter.com/sLHENPSq95
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер поделился своими мыслями о чемпионате мира
Украинец готовится к суду