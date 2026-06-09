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Чемпионат мира
09 июня 2026, 14:05 |
23
0

Букмекер запустил кампанию с легендами мирового футбола перед ЧМ-2026

В ролике приняли участие Агуэро, Касильяс, Эвра и Азар

09 июня 2026, 14:05 |
23
0
Букмекер запустил кампанию с легендами мирового футбола перед ЧМ-2026
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Оператор Stake запустил новую рекламную кампанию к чемпионату мира по футболу 2026 с участием известных футболистов, включая Серхио Агуэро, Икера Касильяса, Патриса Эвра и Эдена Азара.

Видеоролик под названием «На кону все» был опубликован в соцсетях. Кампания сочетает юмор, ностальгию и футбольную атмосферу, показывая звезд в различных сценах, связанных с жизнью болельщиков и турнирами.

В компании заявили, что стремились передать эмоции и масштаб чемпионата мира, объединив в проекте известных игроков и элементы футбольной культуры.

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азарт ставки букмекеры ЧМ-2026 по футболу Серхио Агуэро Икер Касильяс Патрис Эвра Эден Азар
Александр Гринник Источник
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