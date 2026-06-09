Букмекер запустил кампанию с легендами мирового футбола перед ЧМ-2026
В ролике приняли участие Агуэро, Касильяс, Эвра и Азар
Оператор Stake запустил новую рекламную кампанию к чемпионату мира по футболу 2026 с участием известных футболистов, включая Серхио Агуэро, Икера Касильяса, Патриса Эвра и Эдена Азара.
Видеоролик под названием «На кону все» был опубликован в соцсетях. Кампания сочетает юмор, ностальгию и футбольную атмосферу, показывая звезд в различных сценах, связанных с жизнью болельщиков и турнирами.
В компании заявили, что стремились передать эмоции и масштаб чемпионата мира, объединив в проекте известных игроков и элементы футбольной культуры.
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