Катерина Бондаренко – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В поединке второго раунда украинка встретится с Ребеккой Марино из Канады (№146 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Савиных – Бронцетти. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила канадка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Камиллы Рахимовой (№116 WTA) или Виктория Хименес Касинцевой (№202 WTA).
Источник — Sport.ua
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