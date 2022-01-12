Катерина Бондаренко – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В поединке второго раунда украинка встретится с Ребеккой Марино из Канады (№146 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Савиных – Бронцетти. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила канадка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Камиллы Рахимовой (№116 WTA) или Виктория Хименес Касинцевой (№202 WTA).

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