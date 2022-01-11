В среду, 12 января, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии, в котором «Аталанта» примет «Венецию» в борьбе за путевку в четвертьфинал. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини только стартует в розыгрыше национального Кубка. В кубковой кампании сезона-2021/2022 она не провела еще ни одного матча. В то же время в турнирной таблице итальянской Серии А «богиня» значится на 4 позиции. В 20 матчах она набрала 41 очко (12 побед, 5 ничьих, 3 поражения). Это на три пункта больше, нежели есть у «Ювентуса», идущего пятым и сыгравшего на один матч больше.

В пяти крайних матчах в чемпионате Италии Малиновский и Ко добились трех побед, а также по одному разу сыграли вничью и проиграли. Фиаско приключилось с ними 18 декабря дома в матче с «Ромой» (1:4), после чего последовала выездная ничья 0:0 с «Дженоа» Андрея Шевченко. Заметим, что до поражения от «волков» и ничьей с «грифонами» у «Аталанты» в чемпионате была серия из 10 матчей без поражений (8 побед, 2 ничьи).

По достижениям на своем поле у бергамасков нынче в Серии А только 12 результат – 12 очков в 9 играх (3 победы, 3 ничьи, 3 поражения).

«Венеция»

Подопечные Паоло Дзанетти в Кубке Италии нынешнего сезона провели уже два поединка. В 1/32 финала они на своем поле переиграли «Фрозиноне» из Серии В – 0:0 в основное время, 1:1 после дополнительного и 8:7 в серии послематчевых пенальти. Затем в 1/16-й «оранжево-черно-зеленые» также в родных стенах сломили сопротивление еще одного представителя Серии А «Тернаны» - 3:1.

В текущей таблице Серии А, куда «Венеция» минувшим летом вернулась, сейчас команда Дзанетти занимает 17 место. Проведя 20 матчей, она набрала 17 очков (4 победы, 5 ничьих, 11 поражений). Нынешний багаж венецианцев на 4 пункта больше, нежели есть у «Кальяри», имеющего лучшие показатели среди трио аутсайдеров.

Если взять показатели «Венеции» в Серии А-2021/2022 на выезде, то у команды по лиге 16 результат. В 10 гостевых играх она набрала 9 очков (2 победы, 3 ничьи, 5 поражений). К слову, именно вне родной Венеции «оранжево-черно-зеленые» в нынешнем сезоне уже встречались с «Аталантой». 30 ноября в Бергамо они потерпели от «богини» болезненное поражение со счетом 0:4.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1,31 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Спортьелло – Толои, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Копмейнерс, Мехле, Пессилья, Малиновский, Муриэль.

«Венеция»: Ромеро – Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Эбюэхи, Бузио, Ампаду, Кюизанс, Араму, Кьюин, Анри.

12 января, среда