В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» одержала победу над «Венецией» (2:0).
У хозяев поля голы забили Луис Муриэль и Йоаким Меле.
Аталанта – Венеция – 2:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Муриэль, 12, Меле, 88.
ГОЛ! 1:0. Муриэль, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Меле, 88 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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