Аталанта
2 : 0
Венеция
12.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта без Малиновского прошла в четвертьфинал Кубка Италии

Украинец получил отдых

  • 12.01.2022 20:27
  • 1656 просмотров
  • 3 комментария
Аталанта без Малиновского прошла в четвертьфинал Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 Кубка Италии «Аталанта» сумела обыграть «Венецию» со счетом 2:0. Голы забивали Муриэль и Мейле.

Украинский хавбек Руслан Малиновский получил отдых и не попал в заявку на матч.

В четвертьфинале «Аталанта» сыграет против «Наполи» или «Фиорентины».

Кубок Италии. 1/8 финала

Аталанта - Венеция 2:0
Голы: Муриэль, 12, Мейле, 88

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
12' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Puppet_master
    Puppet_master, 12.01.2022 20:54
    +1
    Украинский хавбек Руслан Малиновский получил отдых и не попал в заявку на матч.
    нічого що він пропускав матч через перебір карток?
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 12.01.2022 21:02
    0
    А ще матч був дуже скандальний через суддівство, але це теж неважливо мабуть
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    udman1111
    udman1111, 12.01.2022 21:00
    0
    Puppet_master, 12.01.2022 20:54
    Украинский хавбек Руслан Малиновский получил отдых и не попал в заявку на матч.
    нічого що він пропускав матч через перебір карток?
    Нічого, просто люди не в курсі
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