Аталанта без Малиновского прошла в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 Кубка Италии «Аталанта» сумела обыграть «Венецию» со счетом 2:0. Голы забивали Муриэль и Мейле.

Украинский хавбек Руслан Малиновский получил отдых и не попал в заявку на матч.

В четвертьфинале «Аталанта» сыграет против «Наполи» или «Фиорентины».

Кубок Италии. 1/8 финала

Аталанта - Венеция 2:0

Голы: Муриэль, 12, Мейле, 88