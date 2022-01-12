Аталанта без Малиновского прошла в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 Кубка Италии «Аталанта» сумела обыграть «Венецию» со счетом 2:0. Голы забивали Муриэль и Мейле.
Украинский хавбек Руслан Малиновский получил отдых и не попал в заявку на матч.
В четвертьфинале «Аталанта» сыграет против «Наполи» или «Фиорентины».
Кубок Италии. 1/8 финала
Аталанта - Венеция 2:0
Голы: Муриэль, 12, Мейле, 88
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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нічого що він пропускав матч через перебір карток?
нічого що він пропускав матч через перебір карток?
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