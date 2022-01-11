Аделаида. Надежда Киченок проиграла в первом круге парного турнира

Украинка завершила выступление на турнире

  • 11.01.2022 10:19
  • 87 просмотров
  • 0 комментариев
Аделаида. Надежда Киченок проиграла в первом круге парного турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на турнире в Аделаиде.

В первом круге Надежда в паре с индийской теннисисткой Саней Мирзой проиграла чешскому дуэту Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.

Аделаида. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Саня Мирза (Украина / Индия) – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6

Напомним, ранее Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности