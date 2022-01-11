Аделаида. Надежда Киченок проиграла в первом круге парного турнира

29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на турнире в Аделаиде.
В первом круге Надежда в паре с индийской теннисисткой Саней Мирзой проиграла чешскому дуэту Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
Аделаида. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Саня Мирза (Украина / Индия) – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 3:6
Напомним, ранее Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде.
Источник — Sport.ua
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