Костюк вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде

Украинка в паре с Катаржиной Питер одержала уверенную победу

  • 11.01.2022 05:37
  • 188 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В австралийской Аделаиде стартовал парный разряд турнира WTA 250.

В первом круге соревнований украинская теннисистка Марта Костюк вместе с представительницей Польши Катаржиной Питер обыграла пару Кристина Кучова / Тара Мур.

Аделаида. Первый круг
Катарина Кучова / Тара Мур – Марта Костюк / Катаржина Питер – 3:6, 0:6

В четвертьфинале Костюк и Питер сыграют с победительницами матча Пулос / Смит - Росольска / Раутлифф.

Ранее Марта Костюк победила на старте одиночного разряда соревнований в Аделаиде.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 05:53
    +2
    Было тупо заявляться на шлем с Калинской которая все время мучается травмами, вчера умодрилась слить ноунейму и снялась в матче с Касаткиной похоже у неё новая травма и за чего Марта может и не сыграть в парном разряде, а для неё это очень важно
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