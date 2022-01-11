Костюк вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Аделаиде

В австралийской Аделаиде стартовал парный разряд турнира WTA 250.
В первом круге соревнований украинская теннисистка Марта Костюк вместе с представительницей Польши Катаржиной Питер обыграла пару Кристина Кучова / Тара Мур.
Аделаида. Первый круг
Катарина Кучова / Тара Мур – Марта Костюк / Катаржина Питер – 3:6, 0:6
В четвертьфинале Костюк и Питер сыграют с победительницами матча Пулос / Смит - Росольска / Раутлифф.
Ранее Марта Костюк победила на старте одиночного разряда соревнований в Аделаиде.
Источник — Sport.ua
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