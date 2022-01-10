Аделаида. Костюк и Ястремская выиграли свои матчи

Марта вышла во второй круг, Даяна одержала победу в финале квалификации

  • 10.01.2022 03:23
  • 267 просмотров
  • 2 комментария
Аделаида. Костюк и Ястремская выиграли свои матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк (№50 WTA) и Даяна Ястремская (№99 WTA) успешно провели свои матча в одиночном разряде турнира WTA 250 в австралийской Аделаиде.

Костюк в первом круге основной сетки в двух сетах обыграла Шелби Роджерс из США (№40 WTA).

Аделаида. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Марта сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№49 WTA) или Кори Гауфф из США (№22 WTA).

Ястремская в финале квалификации в трех сетах выиграла у Алисон ван Эйтванк (№58 WTA) из Бельгии.

Аделаида. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 3:6, 6:4, 6:4

Стоит отметить, что Даяна выиграла матч после поражения в первом сете впервые с 14 сентября 2020 года.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 10.01.2022 03:42 (изменен)
    +3
    Марта, звичайно, зовсім вже без проблем завершити свій матч не змогла, але порадували три речі.
    1. Психів фактично не було.
    2. З подачею справи йшли добре.
    3. Минулорічного бадмінтону не спостерігалося. Накручувала м'ячі Марта нечасто і логічно, для зміни ритму гри.
    Але суперниця почувала себе не найкраще, а далі ще більш небезпечна Коко Гауфф. Подивимось, чи не випадковість була сьогодні з боку Марти. Бо стабільність - не її ознака поки що.
    Даяна здивувала вже тим, що, нарешті, виграла трисетовик після відданої першої партії. Вже успіх. Хоч, як я розумію, по грі питань все одно багато. Чекаємо на жеребкування основи.
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    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 03:42
    +2
    Даяна молодец что выиграла трёхсетовик, а вот Марта сегодня спешила в важные моменты, но все равно провела хороший матч, очень большие ожидания от ихнего матча с Коко Гофф, надеюсь Элина нас сегодня тоже порадует!
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