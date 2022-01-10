Аделаида. Костюк и Ястремская выиграли свои матчи

Украинские теннисистки Марта Костюк (№50 WTA) и Даяна Ястремская (№99 WTA) успешно провели свои матча в одиночном разряде турнира WTA 250 в австралийской Аделаиде.

Костюк в первом круге основной сетки в двух сетах обыграла Шелби Роджерс из США (№40 WTA).

Аделаида. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Марта сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№49 WTA) или Кори Гауфф из США (№22 WTA).

Ястремская в финале квалификации в трех сетах выиграла у Алисон ван Эйтванк (№58 WTA) из Бельгии.

Аделаида. Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 3:6, 6:4, 6:4

Стоит отметить, что Даяна выиграла матч после поражения в первом сете впервые с 14 сентября 2020 года.