Катерина Байндль – Грейс Мин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Катерина Байндль (№144 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В стартовом поединке украинка встретится с Грейс Мин из США (№171 WTA). Матч состоится шестым запуском после встречи Гомбош – Кузнецов. Ориентировочное время начала поединка – 08:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Элины Аванесян (№214 WTA) или Катинки фон Дайхманн (№287 WTA).

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