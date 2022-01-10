Защитник Дженоа: «Либо мы остаемся в этом д*рьме, либо продолжаем работать»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито высказался о поражении команды от «Специи» (0:1) в 21-м туре Серии A.

Ранее сообщалось, что из-за плохих результатов украинский тренер Андрей Шевченко в ближайшее время может быть уволен.

«У нас есть два пути... Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться из этой ситуации... Я знаю, что нам всем трудно, но я предпочитаю последнее.

Ответственность, которую мы все должны брать на себя, и работать над ошибками, которые мы совершаем на поле и за его пределами... Мы будем сражаться с высоко поднятой головой», - написал Кришито.

Будет ли уволен Шевченко? Президент Дженоа ответил на вопрос