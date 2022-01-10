Защитник Дженоа: «Либо мы остаемся в этом д*рьме, либо продолжаем работать»

Доменико Кришито разочарован результатами команды

  • 10.01.2022 11:44
  • 1758 просмотров
  • 2 комментария
Защитник Дженоа: «Либо мы остаемся в этом д*рьме, либо продолжаем работать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито высказался о поражении команды от «Специи» (0:1) в 21-м туре Серии A.

Ранее сообщалось, что из-за плохих результатов украинский тренер Андрей Шевченко в ближайшее время может быть уволен.

«У нас есть два пути... Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться из этой ситуации... Я знаю, что нам всем трудно, но я предпочитаю последнее.

Ответственность, которую мы все должны брать на себя, и работать над ошибками, которые мы совершаем на поле и за его пределами... Мы будем сражаться с высоко поднятой головой», - написал Кришито.

Будет ли уволен Шевченко? Президент Дженоа ответил на вопрос

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 10.01.2022 12:24 (изменен)
    +1
    Вообще-то нужно сражаться с низко опущеной головой, если они её поднимают высоко, значит причина плохой игры найдена - они просто не видят мяч.
    Ссылка
    Roman Fedkiv
    Roman Fedkiv, 10.01.2022 11:49
    0
    Э э э э......
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности