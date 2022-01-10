Катерина Бондаренко – Шарлотта Кемпенарс-Поч. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом поединке украинка встретится с Шарлоттой Кемпенарс-Поч из Австралии (№1467 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард. Матч состоится первым запуском. Время начала поединка – 01:10 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Илены Ин-Альбон (№166 WTA) или Ребекки Марино (№145 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.