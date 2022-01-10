Катерина Бондаренко – Шарлотта Кемпенарс-Поч. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В стартовом поединке украинка встретится с Шарлоттой Кемпенарс-Поч из Австралии (№1467 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард. Матч состоится первым запуском. Время начала поединка – 01:10 по Киеву.

Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Илены Ин-Альбон (№166 WTA) или Ребекки Марино (№145 WTA).

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