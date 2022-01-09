Иммобиле не спас. Интер переиграл Лацио и вернул себе лидерство в Серии A

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Лацио» со счетом 2:1.
У хозяев поля отличились Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр, а гостей точно пробил Чиро Иммобиле.
«Интер» вернул себе лидерство в Серии A (49 очков), опередив «Милан» на 1 пункт. «Лацио» с 32 очками занимает 8-ю позицию.
Серия А. 21-й тур
Интер - Лацио - 2:1
Голы: Бастони, 30, Шкриньяр, 67 – Иммобиле, 35.
Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Гальярдини, Барелла (Димарко, 82), Брозович, Санчес (Джеко, 74), Мартинес (Корреа, 74), Перишич (Видаль, 82).
Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, Хюсай (Лаццари, 81), Раду, Милинкович-Савич, Катальди (Лукас, 68), Марушич, Башич (Луис Альберто, 68), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60), Педро, Иммобиле.
Предупреждения: Видаль, 90 – Луис Фелипе, 40, Башич, 54, Дзакканьи, 71, Раду, 72.
Судья: Пайретто.
ГОЛ! 1:0. Бастони, 30 мин.
ГОЛ! 1:1. Иммобиле, 35 мин.
ГОЛ! 2:1. Шкриньяр, 67 мин.
|71'
|Игрок команды Лацио получает красную карточку.
|71'
|Игрок команды Лацио получает красную карточку.
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.