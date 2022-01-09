21-й тур
Интер Милан
2 : 1
Лацио
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Иммобиле не спас. Интер переиграл Лацио и вернул себе лидерство в Серии A

У хозяев поля отличились Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр

  • 09.01.2022 23:43
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Иммобиле не спас. Интер переиграл Лацио и вернул себе лидерство в Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Лацио» со счетом 2:1.

У хозяев поля отличились Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр, а гостей точно пробил Чиро Иммобиле.

«Интер» вернул себе лидерство в Серии A (49 очков), опередив «Милан» на 1 пункт. «Лацио» с 32 очками занимает 8-ю позицию.

Серия А. 21-й тур

Интер - Лацио - 2:1

Голы: Бастони, 30, Шкриньяр, 67 – Иммобиле, 35.

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Гальярдини, Барелла (Димарко, 82), Брозович, Санчес (Джеко, 74), Мартинес (Корреа, 74), Перишич (Видаль, 82).

Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, Хюсай (Лаццари, 81), Раду, Милинкович-Савич, Катальди (Лукас, 68), Марушич, Башич (Луис Альберто, 68), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60), Педро, Иммобиле.

Предупреждения: Видаль, 90 – Луис Фелипе, 40, Башич, 54, Дзакканьи, 71, Раду, 72.

Судья: Пайретто.

ГОЛ! 1:0. Бастони, 30 мин.

ГОЛ! 1:1. Иммобиле, 35 мин.

ГОЛ! 2:1. Шкриньяр, 67 мин.

События матча
71' Игрок команды Лацио получает красную карточку.
71' Игрок команды Лацио получает красную карточку.
67' ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
35' ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
30' ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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