В воскресенье, 9 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Интер» сыграет против «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Интер

Команда Симоне Индзаги после 19 сыгранных матчей имеет в активе 46 очков и опережает «Милан», который идет вторым, на один балл. Пока у «нерадзурри» есть все шансы защитить чемпионский титул, однако немаловажно успешно выступить и в Лиге чемпионов, ведь в прошлом сезоне «Интер» завершил еврокубковую кампанию уже после группового этапа.

Нынешний еврокубковый сезон для миланцев складывается куда успешнее. Они вышли со второго места в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с английским «Ливерпулем». Но это будет в феврале, а пока «Интеру» нужно сконцентрироваться на выступлениях в национальном первенстве.

Лацио

Для «орлят» это будет принципиальное противостояние, ведь соперника возглавляет их легенда – Симоне Индзаги. Он помог «Лацио» в качестве футболиста выиграть скудетто в сезоне 1999/00, выиграть Суперкубок УЕФА 1999, а также три Кубка и два Суперкубка Италии. А в качестве главного тренера Симоне привел клуб к победе в Кубке и выводил его в Лигу чемпионов.

Сейчас «Лацио» возглавляет Маурицио Сарри, который и сменил Индзаги на тренерском мостике в июне прошлого года. В данный момент под его руководством клуб занимает 8 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 32 балла. Отставание от желаемой четвертой строчки составляет ни много ни мало – 6 очков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Шкриниар, Де Врей, Бастони, Думфрис, Брозович, Видаль, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Лацио»: Стракоша – Марушич, Фелипе, Ачерби, Хюсай, Милинкович-Савич, Катальди, Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

9 января, воскресенье