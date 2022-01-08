Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Подопечных Симоне Индзаги ждет непростое испытание

  • 08.01.2022 12:03
  • 139 просмотров
  • 0 комментариев
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Интер» сыграет против «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Интер

 

Команда Симоне Индзаги после 19 сыгранных матчей имеет в активе 46 очков и опережает «Милан», который идет вторым, на один балл. Пока у «нерадзурри» есть все шансы защитить чемпионский титул, однако немаловажно успешно выступить и в Лиге чемпионов, ведь в прошлом сезоне «Интер» завершил еврокубковую кампанию уже после группового этапа.

Нынешний еврокубковый сезон для миланцев складывается куда успешнее. Они вышли со второго места в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с английским «Ливерпулем». Но это будет в феврале, а пока «Интеру» нужно сконцентрироваться на выступлениях в национальном первенстве.

Лацио

 

Для «орлят» это будет принципиальное противостояние, ведь соперника возглавляет их легенда – Симоне Индзаги. Он помог «Лацио» в качестве футболиста выиграть скудетто в сезоне 1999/00, выиграть Суперкубок УЕФА 1999, а также три Кубка и два Суперкубка Италии. А в качестве главного тренера Симоне привел клуб к победе в Кубке и выводил его в Лигу чемпионов.

Сейчас «Лацио» возглавляет Маурицио Сарри, который и сменил Индзаги на тренерском мостике в июне прошлого года. В данный момент под его руководством клуб занимает 8 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 32 балла. Отставание от желаемой четвертой строчки составляет ни много ни мало – 6 очков.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Шкриниар, Де Врей, Бастони, Думфрис, Брозович, Видаль, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Лацио»: Стракоша – Марушич, Фелипе, Ачерби, Хюсай, Милинкович-Савич, Катальди, Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

9 января, воскресенье

«Интер» – «Лацио»
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности