9 января в 21:45 проходит матч 21-го тура Серии A между командами «Интер» и «Лацио».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Интер – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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