В субботу, 8 января, во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют местный «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Айнтрахт



Оливер Гласнер сумел стабилизировать состояние «орлов» в первой половине сезона, в результате чего франкфуртский коллектив на данный момент является одним из претендентов на попадание в Лигу чемпионов УЕФА в следующем футбольном году. Возможно, «Айнтрахт» в чем-то потерял кондиции с точки зрения результативности, однако «красно-белые» хотя бы начали регулярно добывать победы, что точно нельзя было сказать о начальных турах, когда команда банально не могла зацепиться за три очка на протяжении восьми матчей.

2021 год для подопечных Гласнера завершался тремя кряду победами: над леверкузенским «Байером» (5:2), менхенгладбахской «Боруссией» (3:2) и «Майнцем» (1:0), что в итоге позволило настичь берлинский «Унион» и даже обогнать его за счет дополнительных показателей. Неизвестно, в каком состоянии возобновят розыгрыш Бундеслиги «Фрайбург», «фармацевты» и «Хоффенхайм», поэтому «Айнтрахту» стоит побороться за три очка, которые в итоге могут позволить ему взлететь прямиком на третью строчку – это уже будет серьезной заявкой. А еще Франкфурту не стоит забывать о том, что в скором времени вернутся еврокубки, поэтому свои позиции лучше улучшать как можно скорее.

Боруссия Д



Футболисты Марко Розе своим болельщикам под рождественскую елку не положили ничего – команда в заключительном поединке первого круга уступила берлинской «Герте» (2:3), благодаря чему мюнхенская «Бавария» в мыслях уже начала примеряться к очередной «серебряной салатнице». 11 очков отставания отыграть «желто-черным» будет очень непросто. Когда немецкий специалист переходил из одноименного клуба из Менхенгладбаха, в Дортмунде рассчитывали на качественный рывок уже на старте нового сезона. Однако, «Боруссия» сейчас не отличается стабильностью, пусть и демонстрирует наиболее результативный футбол в Бундеслиге, после «Баварии».

Как бы там ни было, несменный чемпион последних лет будет начинать второй круг с большими кадровыми проблемами, поэтому шансы у «шмелей» еще будут. COVID-19 еще не успел обрушится на «Боруссию» всей своей мощью, а находящиеся в карантине Мариус Вольф и Дан-Аксель Загаду могли лишь претендовать на то, чтобы расширить заявку своей команды, но никак не стать основными футболистами. К слову, в сторону своего матча против шотландского «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы УЕФА дортмундской команде уже стоит также поглядывать, так как середина февраля не за горами, а уверенности в успехе против чемпионов с севера Великобритании как-то не наблюдается.

Ориентировочные составы



«Айнтрахт»: Трапп – Ндика, Хасебе, Хинтереггер – Чендлер, Соу, Роде, Туре – Костич, Камада – Борре.

«Боруссия» Д: Кобель – Геррейру, Хуммельс, Джан, Менье – Дауд – Брандт, Беллингэм – Ройс – Мален, Холанд.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости с большой долей вероятности не проиграют девятый очный домашний поединок подряд, и при этом не будут скромничать в плане результативности. Нашей ставкой будет позиция – «Айнтрахт» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.20 по линии Parimatch.

8 января, суббота