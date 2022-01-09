В матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 3:2.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Махмуд Дауд (Боруссия Д).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Боруссия Д).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
Источник — Sport.ua
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