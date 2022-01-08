Большой камбек! Боруссия Д отыграла 2 мяча и вырвала победу у Айнтрахта

В матче 18-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» совершила большой камбек и победила «Айнтрахт» со счетом 3:2.

У «Айнтрахта» дубль в первом тайме оформил Рафаэль Борре. За дортмундцев отличились Торган Азар и Джуд Беллингем. А победный гол на 89-й минуте забил Махмуд Дауд.

«Боруссия» занимает 2-е место в турнирной таблице, а «Айнтрахт» – на 7-й позиции.

Бундеслига. 18-й тур

Айнтрахт – Боруссия Д – 2:3

Голы: Борре, 15, 24 – Азар, 71, Беллингем, 87, Дауд, 89.

Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Чэндлер, Тута, Хрустич (Гонсалу Пасьенсия, 90+2), Костич, Камада (Хасебе, 79), Роде (Якич, 66), Линдстрем (Ламмерс, 66), Борре.

Боруссия Д: Кобель, Рафаэл Геррейру, Хуммельс, Менье, Дауд, Ройс (Витсель, 90+2), Брандт (Азар, 65), Беллингем, Эмре Джан, Холанд, Мален.

Предупреждения: Хинтереггер 88, Чэндлер 88, Борре 90 – Холанд 87, Азар 90.

Судья: Шредер.