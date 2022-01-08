Молчанов / Беранкис – Недовесов / Куреши. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого января украинский теннисист Денис Молчанов продолжит выступления в парном разряде соревнований ATP 250 в Мельбурне.



Украинец и Ричардас Беранкис из Литвы в полуфинале сразятся с казахстанско-пакистанским дуэтом Александр Недовесов / Айсам Куреши.



Встреча состоится четвертым запуском на арене Джона Кейна после матча Коолгоф / Скупски – Аревало / Роер. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

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