Мельбурн. Молчанов вышел в четвертьфинал в паре

Сегодня Денис Молчанов вместе с Ричардасом Беранкисом во втором раунде турнира АТР в Мельбуре в парном разряде в трех сетах обыграли второй сеяный дуэт Равен Класен (ЮАР)/Бен Маклахлан (Япония). Матч продолжался 1 час и 57 минут.
2-й раунд
Ричардас Беранкис/Денис Молчанов – Равел Класен/Бен Маклахлан – 7:6 (2), 6:7 (5), 10:8
В четвертьфинале соперниками Беранкиса и Молчанова будет дуэт Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США).
Источник — Sport.ua
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