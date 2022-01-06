Мельбурн. Молчанов вышел в четвертьфинал в паре

Украинец вместе с Ричардасом Беранкисом идут дальше

  • 06.01.2022 16:58
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Мельбурн. Молчанов вышел в четвертьфинал в паре
© ATP. Денис Молчанов

Сегодня Денис Молчанов вместе с Ричардасом Беранкисом во втором раунде турнира АТР в Мельбуре в парном разряде в трех сетах обыграли второй сеяный дуэт Равен Класен (ЮАР)/Бен Маклахлан (Япония). Матч продолжался 1 час и 57 минут.

2-й раунд

Ричардас Беранкис/Денис Молчанов – Равел Класен/Бен Маклахлан – 7:6 (2), 6:7 (5), 10:8

В четвертьфинале соперниками Беранкиса и Молчанова будет дуэт Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США).

Источник — Sport.ua

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