Президент Сербии о Джоковиче: «Премьер Австралии устроил охоту на ведьм»

Президент Сербии поддерживает своего теннисиста

  • 06.01.2022 13:01
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  • 1 комментарий
Президент Сербии о Джоковиче: «Премьер Австралии устроил охоту на ведьм»
© Livik

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что поддерживает связь с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которому аннулировали визу в Австралии.

«Я разговаривал с ним прошлой ночью и во-второй раз сегодня утром. Мы можем сделать так, чтобы до понедельника ему не пришлось находиться в гостинице, где его изолировали. Хотим, чтобы он переехал в арендованный дом, о чем попросил Новак. Мы обязаны это сделать, так как наш долг — защищать своих граждан. Сейчас мы работаем над этим. Несправедливо, что премьер-министр Австралии устроил политическую охоту на ведьм. Другим теннисистам с медицинскими исключениями разрешили играть, а Новаку — нет. Всем понятно, в чем тут дело», - сказал Вучич.

Напомним, что Сотрудники пограничной службы установили, что виза Джоковича не отвечает требованиям. 

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года.

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(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    gremio
    gremio, 06.01.2022 13:12
    +2
    Правильно, усім зрозуміло у чім тут річ. Антиваксам не заборонено висловлювати свою позицію, але отримувати за це гроші на супертурнірі в Австралії то вже занадто. Нехай посидить вдома у великій Сербії в кізяках і подумає.
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