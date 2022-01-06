Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года

Первая ракетка мира Новак Джокович остается в Австралии до 10 января. Напомним, накануне сербскому теннисисту аннулировали визу.

Австралийская пресса отмечает, что Джокович будет находится в отеле Park Hotel в Мельбурне, где находится иммиграционный изолятор.

Для попадания в страну Джокович показал медицинское исключение, однако по прибытии в Австралию его не пустили. Отмечается, что исключения были поддержаны только одним врачом

Журналист The Age сообщает, что Джоковичу и вовсе могут запретить посещение Австралии на три года из-за высказываний его отца Срджана Джоковича, который заявлял, что Новак находится в австралийском плену.

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