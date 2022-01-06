Отец Джоковича: «Новака могут заковать, но правда найдет свой путь»

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира жестко высказался о решении австралийской власти аннулировать визу его сына, Новака Джоковича.

Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

«Мой сын находится в австралийском плену. Он стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетенных стран и народов. Новак показал, что даже в такой маленькой, но героической стране, как Сербия, может быть лучший теннисист и спортсмен всех времен.

Его могут заковать, но правда подобна воде, она всегда находит свой путь. Новак — Спартак нового мира, который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия, но борется за равенство всех людей на планете, независимо от цвета их кожи, независимо от того, какому богу они молятся и сколько у них денег.

Возможно, мир богачей не позволит Новаку продолжать играть в теннис, но он же откроет его истинное лицо, и начнется более серьезная игра. На одной стороне баррикад будут жадные и высокомерные представители мировой олигархии, а на другой — свободный и гордый мир, который все еще верит в справедливость, правду, честную игру и мечты своих детей», - сказал Срджан Джокович.

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