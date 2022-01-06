Аделаида. Надежда Киченок вышла в полуфинал в паре

Сегодня Надежда Киченок вместе с Саней Мирзой из Индии в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде в парном разряде в трех сетах обыграли американо-британский дуэт Шелби Роджерс/Хизер Уотсон. Матч продолжался всего 46 минут.
1/4 финала
Шелби Роджерс/Хизер Уотсон – Надежда Киченок/Саня Мирза – 0:6, 6:1, 5:10
В полуфинале Киченок и Мирза сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти/Сторм Сандерс.
Источник — Sport.ua
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